Sfida impossibile, il nuovo programma sugli sport in onda su Italia 1

Sabato 23 novembre 2024 alle 14.15 parte su Italia 1 Sfida Impossibile , il programma nel quale il presentatore, Stefano Corti, sfida 6 grandi campioni di varie discipline sportive in una competizione fatta di coraggio, ironia e voglia di spingersi oltre i propri limiti. Sei campioni internazionali dello sport, sei puntate e un conduttore pronto a mettersi in gioco: questi gli ingredienti principali di un format innovativo e divertente, girato interamente nella città di Benevento.

Come funziona Sfida impossibile su Italia 1

Come può un conduttore televisivo, non un atleta professionista, sfidare e magari battere vere icone dello sport? Sfida Impossibile nasce proprio da questa domanda e trasforma ogni puntata in un evento in cui il confine tra il possibile e l’impossibile si fa sempre più sottile. Ogni episodio vede Stefano Corti lanciare un guanto di sfida a un campione diverso. Dal judo di Marco Maddaloni alla pallanuoto di Amaurys Perez, passando per il tennis di Francesca Schiavone, la boxe di Clemente Russo, il rugby di Andrea Lo Cicero e la scherma di Valentina Vezzali, ogni puntata è un mix di preparazione, competizione e ironia.

Il meccanismo di Sfida Impossibile

Il conduttore dovrà affrontare i campioni in tre prove: la Sfida Corti, dove dove tenterà di sfruttare le sue capacità personali; la Sfida Vale Tutto, una gara fuori dalle regole dove ogni strategia è ammessa, la Sfida Finale, il momento più temuto, in cui si misurerà direttamente nella disciplina dell’atleta, ma con il supporto di un Super Bonus. Ad aiutarlo in questa impresa ci sono due coach messi a disposizione dal Consorzio di Tutela Grana Padano, che lo preparano fisicamente e mentalmente, dimostrando quanto alimentazione e allenamento siano fondamentali per migliorare le performance, anche quelle di un conduttore. Ogni puntata inizia con un’irruzione a sorpresa: Stefano raggiunge l’atleta per lanciargli il “guanto di sfida”. Da lì, tra allenamenti intensivi e commenti ironici, prende vita una competizione spettacolare che mescola abilità fisiche, astuzia e tanta ironia.