Sabrina Salerno, dopo il tumore spavento in viaggio: "Abbiamo rischiato"

Disavventura in viaggio per Sabrina Salerno , che di recente è stata operata per un tumore . La cantante non è riuscita a esibirsi a Montbelliard perché è rimasta bloccata nella neve. In questi giorni la Francia è stata colpita da grosse nevicate che, oltre al freddo polare, hanno apportato grossi danni alla circolazione dei mezzi pubblici e non nelle città. "Abbiamo rischiato di rimanere bloccati", ha raccontato la cantante.

Sabrina Salerno in Francia: disavventura in viaggio

"La scorsa notte è stata lunghissima e angosciante, mi dispiace tantissimo non essere riuscita ad arrivare in tempo a Montbelliard per il concerto!!! - ha raccontato Sabrina Salerno sui social - I miei amici e colleghi sono stati bravissimi!!! Io e Lindsay (il nostro tastierista) che era con me , non dimenticheremo mai questa serata!! Abbiamo rischiato di rimanere bloccati in autostrada per tutta la notte a causa della neve. Pierre ci ha portato in hotel sani e salvi, nonostante tante difficoltà. Tutto è bene quel che finisce bene".