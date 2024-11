Gli atleti e le atlete di DAO Sport contro la violenza di genere

MILANO - Lo sport ha la responsabilità di combattere la violenza di genere. Con i suoi valori paritari e la sua risonanza mediatica ha una voce per fare la differenza, iniziare il cambiamento e oggi (lunedì 25 novembre), in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, quella voce ce la fanno sentire gli atleti e le atlete di DAO Sport (società di Sport Management leader in Italia nel marketing, nell’advisory e nella comunicazione degli atleti italiani e dei migliori eventi, che crede e proclama lo sport uguale per tutti), ispirati e moderati dalla splendida "mom to be" Valentina Marchei: «Unendo tutte queste cose - spiega l'ex pattinatrice artistica su ghiaccio -, i gesti di ognuno di noi con le esperienze che viviamo, possiamo iniziare veramente a fare la differenza, ma soprattutto iniziare un cambiamento».