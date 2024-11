Harry e Meghan, nuova clamorosa scelta: dove potrebbero andare a vivere

Nuova clamorosa svolta per Harry e Meghan? Secondo i media inglesi, in particolare la caporedattrice del Daily Mail, Charlotte Griffiths, la duchessa sarebbe rimasta "molto turbata" dalla vittoria elettorale di Trump per cui lei e Harry, con i figli, starebbero pensando di lasciare gli Usa. Secondo qualcuno potrebbero tornare in Canada, dove Meghan viveva ai tempi di Suits, ma l'ipotesi più accreditata sarebbe quella del Portogallo, dove hanno di recente acquistato casa e dove ama trascorrere molto tempo la cugina prediletta di Harry, Eugenie.