Addio a Carmine Daniele, fratello a cui Pino dedicò una canzone

BARI - Per un tremendo scherzo del destino, è morto a 66 anni Carmine Daniele, fratello maggiore del cantautore napoletano Pino, scomparso a sua volta nel 2015. Proprio ieri, prima di Napoli-Roma 1-0, allo Stadio Maradona è risuonato "Again", inedito di Pino Daniele, composto nel 2009 ma mai pubblicato finora. Carmine Daniele è deceduto in seguito a complicanze successive a un trapianto di cuore, effettuato a Bari. Pino Daniele era molto legato a Carmine, conosciuto come 'O Giò', al quale il cantautore dedicò I Got the blues ('O Giò che voglia 'e te vedè/me manca assaje 'na compagnia...).