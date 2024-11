Eleonora Pedron sul campo da tennis dove è nato il fenomeno Sinner!

Eleonora Pedron al Piatti Tennis Center di Bordighera, luogo in cui è cresciuto tennisticamente Jannik Sinner. L'ex Miss Italia ha condiviso sui social alcune immagini della struttura e poi un breve filmato di un ragazzino, ripreso di spalle, che gioca a tennis. A quanto pare il figlio Leon, avuto dall'ex compagno Max Biaggi nel 2010. La Pedron non ha mai nascosto di essere una fan di Sinner e del tennis in generale e sembra aver trasmesso questa passione al suo erede.