"MADE IN ITALY WE ARE": I CAMPIONI AZZURRI TRA SPORT E INNOVAZIONE

Non sono solo medaglie e record a far brillare l'Italia nel panorama sportivo internazionale. Dietro ogni vittoria, dietro ogni gesto atletico che ci inorgoglisce, c'è un'intera nazione che lavora, innova e investe nel talento. Questo è il messaggio che emerge dalla campagna " Made in Italy We Are ", un progetto ambizioso che racconta il volto più autentico dello sport italiano, fatto di passione, dedizione e innovazione.

Attraverso una serie TV trasmessa in tutto il mondo, i campioni azzurri aprono le porte delle loro vite, svelando i segreti del loro successo. Da Marcell Jacobs a Gianluigi Buffon, passando per Gregorio Paltrinieri e Pecco Bagnaia, sono tanti i volti noti che ci accompagnano in questo viaggio emozionante. Campioni olimpici o mondiali, icone dello sport azzurro capaci di portare il brand "Made in Italy" in ogni angolo del globo, come Massimiliano Rosolino, Fiona May, Filippo Tortu, Danilo Gallinari, Sara Gama, Flavia Pennetta e Andrea Lo Cicero.