I Beckham al banchetto di Stato a Buckingham Palace: il dolce gesto per Victoria emoziona tutti

David Beckham ha rubato la scena a Buckingham Palace , partecipando al suo primo banchetto di Stato insieme alla moglie Victoria . Becks e Posh, il cui invito era top secret, si sono uniti a Re Carlo, alla Regina Camilla e al Principe William per lo scintillante evento organizzato per l'emiro del Qatar, sua moglie e la loro delegazione. David ha svolto il ruolo di ambasciatore per la Coppa del Mondo in Qatar nel 2022 ed è stato invitato per i suoi legami con il Paese . L'ex calciatore era impeccabile in uno smoking nero con camicia bianca, gilet e papillon, mentre la moglie indossava un abito nero a maniche lunghe con dettaglio intrecciato in vita. Pochette dorata, sandali, orecchini pendenti e capelli tirati all'indietro hanno completato il look. David era seduto accanto a Naseer Al-Khelaifi, businessman del Qatar e presidente del Paris Sanint-Germain, dove Beckham ha concluso la sua brillante carriera.

Il tenero gesto di David per la moglie Victoria Beckham

L'ex capitano dell'Inghilterra, 49 anni, sembrava di casa a Buckingham Palace e ha dato con calma una mano rassicurante alla moglie stilista mentre Victoria camminava visibilmente nervosa nella East Gallery circondata da reali e dignitari. Un gesto tenero e allo stesso tempo emozionante, che non ha lasciato indifferente sudditi e fan della coppia. Tra le più unite nello showbiz internazionale anche dopo venti anni insieme. L'apparizione di Beckham al banchetto di stato ha alimentato le speculazioni sul fatto che presto verrà nominato Cavaliere del Regno Unito. In realtà la nomina di David era già prevista nel 2014, ma il titolo di Sir (baronetto) gli fu negato all’ultimo momento dopo che l’agenzia delle entrate britannica, la Her Majesty’s Revenue and Customs (Entrate e Dogane di Sua Maestà) fece naufragare la sua candidatura. Tutta colpa degli investimenti che Beckham fece nel controverso fondo Ingenious Media per finanziare film e ridurre l’imposta personale degli investitori. L’Agenzia delle Entrate di Sua Maestà lo definì un sistema per eludere le tasse. Quando lo sportivo venne a sapere della mancata nomina andò su tutte le furie. Ora è giunto il tempo della rivincita?

Il rapporto tra i Beckham e la monarchia inglese

I Beckham hanno da sempre un rapporto molto stretto con la royal family. Sia Victoria che David hanno partecipato alle nozze di William e Kate Middleton, così come a quelle di Harry e Meghan (con cui hanno litigato anche loro). Quest'anno Beckham ha incontrato Re Carlo per parlare della loro comune passione per l'apicoltura e ha aiutato il Principe William a raccogliere fondi per l'ambulanza aerea di Londra. Senza dimenticare che David, monarchico da sempre, ha aspettato in fila per più di 12 ore insieme a moltissimi sudditi inglesi (indossando anche un abito elegante) per vedere la bara della Regina Elisabetta prima del suo funerale.