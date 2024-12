Anche il nostro direttore Zazzaroni tra le 100 Eccellenze italiane 2024

ROMA - A Montecitorio, nella prestigiosa Sala della Regina, si è svolta ieri la premiazione delle “100 Eccellenze Italiane 2024”, organizzata dall’Associazione Liber con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (era presente il vicepresidente Giorgio Mulé). Nel corso della serata, condotta da Pino Insegno, sono stati consegnati riconoscimenti a “cento protagonisti della migliore Italia, in virtù del prezioso contributo recato da ciascuno di essi alla crescita del Paese; 100 Eccellenze Italiane - hanno spiegato gli organizzatori - vuole essere prima di ogni altra cosa un input per guardare all’Italia con occhi più attenti. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per promuovere e diffondere il valore del patrimonio immateriale italiano”.