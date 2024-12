Raffaella Fico e il dramma della figlia Pia Balotelli a scuola

Raffaella Fico ha raccontato un brutto episodio legato alla figlia Pia , avuta dodici anni fa dall'ex compagno Mario Balotelli. "Mia figlia vittima di razzismo? Purtroppo c'è stato un episodio sgradevole, però sono bambini, l'ingenuità li porta a dire cose che non si pensano. - ha confidato la soubrette a Luisella Costamagna nel programma tv Tango - Si attribuiscono a dei termini a volte dei significati che in realtà non rispecchiano quello che vediamo noi adulti".

La figlia di Raffaella Fico e Balotelli vittima di razzismo

"Io non credo che l'Italia sia un paese razzista", ha aggiunto Raffaella Fico per poi spiegare nel dettaglio: "Cosa succedeva? Non le davano la mano, non volevano giocare con lei. Molto triste, Pia ha sofferto molto. Oggi però vive tutto con più leggerezza. Si lascia scivolare tutto addosso. Ha un bel caratterino. Sono fiera di lei, ogni mamma è fiera dei suoi figli. La mia soddisfazione più grande. Mi dà tante soddisfazioni, è brava anche a scuola". Dopo un periodo turbolento, oggi la Fico e Balotelli sono molto legati e hanno un rapporto fraterno, come assicurato più volte da Raffaella.