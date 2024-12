Belen parla del grave incidente del padre: come sta oggi Gustavo Rodriguez

Dopo qualche giorno di silenzio, Belen Rodriguez ha parlato del grave incendio in cui è rimasto ferito suo padre Gustavo. Per giorni la showgirl ha preferito non pubblicare nulla sulla faccenda lasciando i fan con il fiato sospeso. Ora la madre Veronica Cozzani ha postato una foto di famiglia e Belen ha commentato: "Andrà tutto bene, lui è la mia forza romantica! E voi la mia forza concreta! Andrà bene chiediamolo a Dio!". Un chiaro messaggio di speranza: papà Rodriguez sta facendo il possibile per tornare alla normalità. “Tutti per uno, uno per tutti! So che starai bene! Grazie a tutti per i messaggi in un momento così difficile! Sono una carezza per l’anima!”, ha scritto Veronica.