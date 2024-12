Tornare indietro nel tempo è possibile: un animale lo fa già

La medusa è indubbiamente uno degli animali più affascinanti. Di diverse specie, ora può anche viaggiare nel tempo. Nello specifico è la Turritopsis dohrnii ad essere immortale. Presenta una caratteristica unica: quando il suo corpo è danneggiato, fa scattare un meccanismo che le riporta indietro nel tempo per trasformarsi nuovamente in un giovane esemplare.

La medusa immortale

Queste meduse perdono gli arti, diventano una massa alla deriva e si trasformano in polipi, escrescenze di ramoscelli che s’attaccano a rocce o piante. A poco a poco, la medusa fiorisce ancora una volta dal polipo, rinvigorita e ringiovanita. Una sorta di immortalità visto che questo animale non sembra capace di morire di vecchiaia. Anche se, in caso sia mangiato da altri animali o estratta dall’acqua, non potrebbe sopravvivere. Attualmente gli scienziati stanno esaminando in dettaglio il genoma della medusa, alla ricerca dei geni che controllano lo straordinario processo.