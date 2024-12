Nasa, nuova scoperta straordinaria: il super telescopio scova un altro pianeta

Come è avvenuta la scoperta

La scoperta è arrivata nel corso dello studio di Kepler-51d, uno dei tre pianeti precedentemente conosciuti nel sistema, situato a 2.600 anni luce dalla Terra. Durante le osservazioni, il team ha notato influenze gravitazionali insolite che interessano l’orbita del pianeta, portandole a identificare un quarto pianeta, Kepler-51e. La dottoressa Jessica Libby-Roberts ha descritto il sistema Kepler-51 come "eccezionale": "I tre pianeti precedentemente conosciuti hanno le dimensioni di Saturno, ma solo poche volte la massa della Terra, con densità così basse che assomigliano a batuffoli di cotone. Ora, abbiamo trovato un quarto pianeta, e la sua presenza sta rimodellando la nostra comprensione del sistema".

Il successo del JWST

I pianeti del misterioso sistema Kepler-51 sono insoliti per le loro massicce atmosfere di idrogeno ed elio, che sono rimaste intatte nonostante le intense radiazioni della loro giovane stella. Si ritiene che Kepler-51e, la più recente aggiunta al sistema, abbia un'orbita di 264 giorni e che la sua massa sia simile agli altri tre pianeti, ma il suo raggio e la sua densità rimangono sconosciuti in quanto non è stato osservato direttamente in transito con la sua stella. Il professor Kento Masuda, dell’Università di Osaka, ha dichiarato: "La scoperta di Kepler-51e offre nuove intuizioni sulle dinamiche gravitazionali dei sistemi planetari. Questo lavoro dimostra il potere del JWST di scoprire dettagli che sarebbero stati impossibili da rilevare altrimenti".