Lo sportivo che mangia procioni: "Li uccido, li scuoio, li cucino e li mangio"

"Mangio il procione... Come il procione che vedi nella spazzatura. Mangio anche scoiattoli e conigli", a fare questa insolita confessone è stato Xavier Legette, giocatore di football americano che milita nel ruolo di wide receiver per i Carolina Panthers della National Football League (NFL). "Caccio il procione, lo uccido, lo scuoio, lo cucino, lo mangio... Questo è tutto", ha dichiarato lo sportivo in un podcast svelando così la sua passione per i procioni.