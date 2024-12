Batteri specchio, l'allarme degli scienziati: "Distruggeranno la Terra, fermate la ricerca"

"Fermare le ricerche sui batteri specchio: sono un pericolo per la Terra". Questo il preoccupante appello lanciato da 38 scienziati di fama mondiale in un rapporto presentato sulla rivista 'Science', in cui sostengono che "la minaccia di cui stiamo parlando è senza precedenti".

Batteri specchio, l'appello di 38 scienziati

Si parla di organismi sintetici che potrebbero essere creati da immagini speculari di molecole presenti in natura (già sono stati prodotte grandi molecole specchio e alcuni scienziati hanno persino mosso piccoli passi verso la costruzione di microbi specchio), potenzialmente utili a ideare nuove terapie per malattie croniche o difficili da curare ma estremamente pericolose secondo gli esperti che hanno lanciato l'appello: "Probabilmente eluderebbero molte risposte del sistema immunitario umano, animale e vegetale e in ogni caso - spiegano - causerebbero infezioni letali che si diffonderebbero senza controllo". Ecco perché raccomandano che "la ricerca con l’obiettivo di creare batteri specchio non venga consentita e che i finanziatori chiariscano che non sosterranno tale lavoro".