Daisy Osakue denuncia: “Presa per una ladra perché sono di colore”

TORINO - " Sono stata fermata in un negozio Apple a Torino, pensavano stessi rubando perché sono nera ". Così Daisy Osakue , discobola della Nazionale italiana , denuncia sul proprio profilo Instagram un episodio di razzismo che ha subito sulla propria pelle nel negozio Apple di via Roma, a Torino. La 28enne piemontese ha condiviso tre storie in cui racconta quanto accaduto.

Osakue durissima: "Mi hai bloccata perché sono di colore"

La discobola stava infatti uscendo dal negozio quando un ragazzo con una pettorina arancione si è avvicinato e le ha detto: "Devi pagare prima di andare via dal negozio". A quel punto Daisy ha spiegato che avrebbe pagato la merce (un adattatore da 25 euro) alla cassa del piano inferiore ma l'uomo ha insistito così: "Sto facendo soltanto il mio lavoro". Una frase che ha mandato su tutte le furie l'atleta azzurra: "Siamo seri, guardiamoci in faccia: hai bloccato me e non altra gente perché sono l'unica persona di colore vero? Tiro fuori il tesserino della Fiamme Gialle e gli faccio ‘hai beccato l’unico militare di colore e l’hai bloccato perché pensavi stesse rubando'”, il duro commento di Osakue. Nelle tre storie, l'atleta azzurra ha scritto: "Momento sfogo! Per una volta che esco che mi sono svegliata bene mi devono far girare le ba**e e rovinare l'umore. No raga ho un vulcano dentro di irritazione. Sono pazza io?", si è chiesta Daisy.