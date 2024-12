Nostradamus, l'agghiacciante previsione per il 2025: "Ci siamo, il momento è arrivato" 

Il 2024 sta per volgere al termine. E' stato un anno complesso, pieno di tensioni internazionali, guerre e paura. Il problema è che anche il 2025 si preannuncia sulla stessa linea. Questo, almeno, è quanto prevede Nostradamus, il celebre indovino, capace con le sue profezie di scatenare un mare di reazioni. Le sue misteriose profezie continuano a tenere banco tra gli esperti e, a leggere tra le sue quartine, sembra che il 2025 sarà un anno all'insegna di nuove guerre, catastrofi naturali e tensioni altissime a livello planetario.

La profezia sulla guerra in Ucraina

Partiamo dalla guerra in Ucraina: il veggente indica l'emergere di due simboli quali la "mezzaluna" e il "brass gallico" che secondo gli esperti potrebbero essere dei richiami a Francia e Turchia. Secondo una lettura più pessimista questo significherebbe l'ingresso nel conflitto di due nuove superpotenze europee e quindi una pace che, di conseguenza, si allontanerebbe.

Una nuova malattia e il problema in Amazzonia

Un’altra quartina di Nostradamus parla di una plaga antica che colpirà l’Europa con l'arrivo di una nuova malattia in grado di mettere in ginocchio tutto il continente. A farne le spese sarebbe però anche l’Amazzonia al centro di un cataclisma con inondazioni e terremoti pronti a devastare l'intera regione.

L'arrivo di un impero acquatico

Infine c'è una profezia che riguarda un fantomatico "impero acquatico" e misteriosi culti oscuri non meglio specificati. Di sicuro Nostradamus non è stato clemente con l'anno che sta per venire. La speranza è che possa essersi sbagliato.