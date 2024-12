Elon Musk offre lavoro anche agli italiani: più di 20 mila euro al mese

Consolidata come punto di riferimento nel settore automobilistico e, nello specifico, come produttore di veicoli elettrici, Tesla sta lavorando per reclutare nuovo personale in diversi paesi in Europa. L'azienda di Elon Musk è alla ricerca di diversi tipi di profili, che vanno dai consulenti di consegna ad altri come responsabili di negozio, meccanici, ingegneri o coordinatori delle operazioni.