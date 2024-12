Beandri Booysen come Sammy Basso: muore a 19 anni e commuove il mondo con la sua battaglia

È morta Beandri Booysen

La mamma di Beandri, Bea, ha ringraziato tutti i suoi fan per "averla amata profondamente". "È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Beandri, una delle giovani donne più amate e fonte di ispirazione del Sudafrica, che ha sempre irradiato speranza e gioia. - ha fatto sapere - Beandri era nota per la sua personalità vivace e la sua risata contagiosa. È diventata un simbolo di consapevolezza per la progeria e altri bambini con bisogni speciali, usando il suo spirito unico per ispirare migliaia di persone in tutto il mondo. Non ha mai smesso di lottare".

Chi era Beandri Booysen

Con ben 269.200 follower su TikTok , Beandri Booysen voleva sensibilizzare maggiormente la popolazione su questa malattia rara ed essere di ispirazione per le altre persone che stanno attraversando momenti difficili. In un'intervista rilasciata all'inizio di quest'anno ha dichiarato: "Convivo con la Progeria fin dalla nascita, ci sono abituata e nel corso degli anni ho imparato ad affrontare tutte le sfide e l'intervento chirurgico. Affronto tutto ciò che Dio porta nella mia vita e attribuisco alla mia famiglia la forza e il sostegno che mi hanno dato, crescendomi come una bambina "normale" e non come una che deve essere visto come diversa dagli altri". E poi: "Questo mi ha reso più forte e la persona che sono oggi. Ho una grande presenza su TikTok per cercare di ispirare e motivare coloro che mi seguono e mantenerli positivi ogni singolo giorno. Il mio obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica sulle altre persone con bisogni speciali e dimostrare che ognuno è diverso e unico a modo suo, e dare forza se posso". L'aspettativa di vita media delle persone che combattono contro la Progeria è di 14 anni e solo poche raggiungono i vent'anni.