L'ultima scoperta della Nasa è sorprendente: la foto non lascia dubbi

I ricercatori della NASA hanno scoperto un buco nero nella galassia NGC 5084 che ruota ad un angolo inaspettato, ribaltato rispetto alla galassia circostante. Questa scoperta è stata possibile tramite un nuovo metodo di analisi delle immagini chiamato Selective Amplification of Ultra Noisy Astronomical Signal (SAUNAS). Questo insolito orientamento è stato scoperto utilizzando metodi avanzati di analisi delle immagini creati presso l'Ames Research Center della NASA. La galassia NGC 5084 è stata studiata per anni, ma il suo buco nero straneamente allineato era nascosto in vecchi dati. Utilizzando le informazioni dell'osservatorio a raggi X Chandra della NASA, gli studiosi hanno trovato quattro pennacchi di gas caldo e carico provenienti dalla galassia. Una coppia si estendeva verticalmente sopra e sotto la galassia, mentre la seconda coppia formava una X all'interno del piano della galassia.