"Ogni volta che mangi questo cibo, perdi 36 minuti di vita", l'allarme dei nutrizionisti

Alcuni cibi accorciano la vita. Rosicchiano minuti. E' la conclusione a cui è arrivato il nutrizionista Luis Alberto Zamora, che ha lanciato un allarme attraverso uno studio pubblicato sulla rivista Nature dall'Università del Michigan. Sono stati catalogati 5.800 alimenti diversi. Al primo posto, con la corona di più dannoso per la salute, ci è finito l'hot dog , che riduce l'aspettativa di vita di 36 minuti per ogni volta che lo consumiamo perché è composto da elementi ultralavorati. Il problema non si pone, invece, se l'hot dog è fatto in casa.

L'allarme per la salute: dalle salsicce agli hamburger

Al secondo posto ci sono le salsicce, che "rubano" 24 minuti alle nostre vite, anche se molto dipende dalla quantità ingerita. "Mangiare una porzione da 85 grammi di ali di pollo si traduce in meno 3,3 minuti di vita, a causa del sodio e degli acidi grassi dannosi. L'hot dog di manzo con panino ha comportato una perdita di circa 36 minuti, in gran parte a causa dell'effetto dannoso della carne lavorata", ha detto il nutrizionista. Questi alimenti, infatti, possono causare il cancro al colon. Se poi vengono ingeriti insieme a una bibita, si rischia di perdere 48 minuti e non solo 36. Altri alimenti dannosi? Nella classifica figurano anche gli hamburger, soprattutto se cotti in oli vegetali, come per esempio quello di girasole.