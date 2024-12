Nel 2025 WhatsApp non funzionerà più su questi tipi di smartphone

A partire dal 1° gennaio 2025, WhatsApp, l'app di messaggistica di proprietà di Meta, non funzionerà più su una serie di dispositivi Android ritenuti ormai obsoleti. Più precisamente smetterà di funzionare su alcuni dispositivi lanciati sul mercato tra il 2012 e il 2013 prodotti da Samsung, Motorola, HTC, LG e Sony. Questo l’elenco completo: Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini. Motorola: Moto G (1ª generazione), Razr HD, Moto E 2014, HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601, LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90. Per quelli della Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V. L'applicazione smetterà di funzionare anche sugli iPhone 5s e iPhone 6, dal 5 maggio 2025.