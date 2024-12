Cosa succede se dimentichiamo di mettere in modalità aereo il cellulare: un pilota svela tutto

Cosa succede se non si inserisce la modalità aereo?

A rispondere, attraverso un video pubblicato sui social e diventato immediatamente virale, è un pilota d'aereo. "In realtà non accade nulla di rilevante - ha spiegato - non esiste nessun pericolo che l'aereo possa cadere e i sistemi di bordo non saranno influenzati". Il telefono cellulare, se non viene messo in modalità aereo, potrebbe interferire con le cuffie indossate dai piloti. “Se a bordo ci sono 70, 80 o 150 persone e diverse persone dimenticano di attivare la modalità aereo, i loro telefoni proveranno a connettersi a una torre, generando interferenze. Ciò può causare un fastidioso ronzio in cuffia”, ha spiegato. Il decollo e l'atterraggio sono i momenti più delicati, perchè i piloti sono in costante comunicazione con i controllori del traffico aereo, quindi è essenziale che il suono arrivi pulito, senza interferenze o ronzii.