La sorprendente scoperta che può cambiare la storia della Terra: scienziati a bocca aperta

Uno studio condotto dall'Università dello Utah (Stati Uniti) e pubblicato sulla rivista GSA Today, ha fornito nuovi indizi sull'origine della vita marina primordiale. La ricerca conferma che, sebbene i mari si siano formati lentamente sulla Terra, all'interno di un insieme di strati sedimentari del Grand Canyon, noto come "Gruppo Tonto" questo processo è avvenuto più velocemente, con cambiamenti negli ambienti marini e non e interruzioni nella deposizione dei sedimenti. Questi strati sedimentari emersero 500 milioni di anni fa durante l'esplosione del Cambriano, quando apparvero per la prima volta gli animali dal guscio duro.