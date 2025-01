Jacobs, il grande rivale Kerley arrestato negli Usa: è bufera

E' bufera negli Stati Uniti per l'arresto di Fred Kerley , medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri (alle spalle di Jacobs) e bronzo a Parigi. Il velocista statunitense è stato fermato a Miami Beach in Florida , con l'accusa di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, l'arresto è arrivato a seguito di una disputa con le forze dell'ordine, a causa della vettura di Kerley parcheggiata nei pressi di un luogo di un'indagine.

Arrestato Kerley, polemiche negli Usa

La Polizia ha dichiarato che l'atleta statunitense si sarebbe rifiutato di andarsene quando gli è stato chiesto, e avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo e minaccioso. Sui social è scoppiata la polemica per il modo in cui Kerley è stato fermato. La polizia ha infatti utilizzato il taser per immobilizzarlo.