Lotteria Italia 2025: la lista di tutti i biglietti vincenti

Il biglietto da 5 milioni di euro della Lotteria Italia è stato venduto presso l’Autogrill Somaglia Ovest, in provincia di Lodi. Il secondo ticket da 2,5 milioni è stato invece acquistato a Pesaro presso il Tabacchi di Marcello Bucci in Piazza Giovanni Lazzarini, 8, mentre il tagliando vincitore del terzo premio da 2 milioni va alla pasticceria Porretto di Palermo in via Luigi Galvani, 49.