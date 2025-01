Elisabetta Canalis distrutta: "Il mio cuore e i miei pensieri a Los Angeles"

È una Elisabetta Canalis sconvolta e angosciata, quella che si sfoga sui social, confidando il suo stato d'animo per i devastanti incendi che hanno investito Los Angeles , città in cui vive ma nella quale la show-girl italiana non si trova attualmente, per motivi personali e di lavoro, e dove ha lasciato la figlia ed il compagno.

"Il mio cuore è con L.A."

Con una storia su ig, Elisabetta Canalis trasmette tutto il mix dei sentimenti che l'hanno assalita nell'apprendere a distanza quanto sta accadendo nelle ultime ore in California: "Sono atterrata in Italia. Vorrei essere serena ed affrontare questo viaggio come faccio sempre, ma parto con il cuore pesante. Nonostante so che mia figlia è al sicuro e che il mio compagno ed i miei animali sono pronti a partire se la situazione degenerasse, l'ultimo posto dove vorrei essere adesso è in viaggio. Una persona a me cara affronta domani un intervento medico e degli impegni di lavoro mi terranno qui per qualche giorno. Il mio cuore è a Los Angeles e la mia attenzione sulle news e sugli aggiornamenti di chi è lì".

"Senso di confusione e tristezza"

"Grazie per i messaggi che sto ricevendo - continua la Canalis -, sto bene, casa mia è al sicuro e penso che lo sarà fino alla fine di questo inferno. Altrettanto non lo è per le persone che ho lasciato lì ma che hanno tutta la mia attenzione e tutto il mio aiuto in queste ore di incertezza. Difficile spiegare il senso di confusione e di tristezza, apro e chiudo le News ma precipito in stati d'ansia quando vedo animali tratti in salvo e case di fronte alle quali guidavo fino a ieri, piene di fiamme. Un deserto di fumo e silenzio. Un paesaggio che non avrei mai pensato di vedere. Il mio cuore è con voi".