Attacco della Russia a Giappone e Corea del Sud: trapelano documenti segreti inquietanti

La Russia ha preparato dettagliati piani di attacco contro Giappone e Corea del Sud, includendo infrastrutture civili come centrali nucleari. È quanto trapelato da documenti segreti del 2013-2014 visionati dal Financial Times. Questi piani, riassunti in una serie di leaks militari trapelati, identificano 160 obiettivi, tra cui strade, ponti e fabbriche, selezionati per ostacolare il "raggruppamento di truppe in aree operative". Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico, le informazioni provengono da una serie di 29 fascicoli segreti dell'esercito di Mosca, redatti tra il 2008 e il 2014 e in gran parte incentrati sull'addestramento degli ufficiali in vista di un potenziale conflitto sulla frontiera orientale del Paese. Per Vladimir Putin l’Asia e il Pacifico sembrano essere diventate centrali sia per perseguire un'invasione su vasta scala dell'Ucraina che in una possibile guerra contro la Nato. Anche per questo il leader russo ha stretto un’alleanza con la Corea del Nord sia militare che economica.