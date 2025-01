Kate Middleton torna nell'ospedale dove è stata curata per il cancro  

Kate Middleton è tornata a sorpresa al Royal Marsden Hospital per ringraziare il personale che si è preso cura di lei durante il periodo del trattamento contro il cancro. Entrando in ospedale, la Principessa del Galles ha ammesso: "Entrare dall'ingresso principale, dopo aver fatto così tante visite private, in realtà è piuttosto piacevole". Fino ad oggi il luogo delle cure della 43enne era sempre stato top secret. Lady Middleton si è intrattenuta per circa un'ora nella struttura, parlando con dottori e pazienti. Chiacchierando con un uomo che ha appena iniziato la chemioterapia, Kate ha detto che questi sono tempi "davvero, davvero difficili" . "I trattamenti sono davvero molto diversi e molto vari, colpiscono le famiglie in modo diverso", ha aggiunto, Allo stesso modo, quando un paziente le ha sottolineato che "hai trattato i bambini incredibilmente bene", Kate ha risposto: "Sto solo cercando di fare del mio meglio". Parlando della sua esperienza, Middleton ha aggiunto: "Pensi che il trattamento sia finito, vai avanti, vai avanti con le attività quotidiane, ma è una vera sfida. In realtà ci sono più effetti collaterali a lungo termine".