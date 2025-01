Brooke Shields e le scioccanti rivelazioni sull'ex tennista Andre Agassi

È uscito il nuovo libro di memorie di Brooke Shields, "Brooke Shields Is Not Allowed To Get Old", in cui la modella e attrice svela alcuni retroscena e curiosità sulla sua vita privata. Tra gli aneddoti più scioccanti c'è la volta in cui un medico ha eseguito un intervento di ringiovanimento vaginale sulla Shields senza il suo consenso e quando la star ha avuto un aborto spontaneo "violento e doloroso". Ma Brooke ha parlato a lungo anche del suo matrimonio con l'ex tennista Andre Agassi: i due hanno iniziato a frequentarsi nel 1993 dopo essersi incontrati ad una partita di tennis. Nel 1997 sono convolati a nozze ma nel 1999 si sono separati. "Uno dei motivi per cui ho sposato Andre è stato che mi piaceva avere una relazione con qualcuno più famoso di me - ha scritto Brooke nella sua biografia - Dopo una vita passata a essere sempre al centro dell'attenzione, è stato un sollievo potermi insinuare un po' nello sfondo. Era anche un tipo galante, e questo mi piaceva".