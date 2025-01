"Marino Bartoletti morto": torna la fake news e lui si infuria sui social

Marino Bartoletti si infuria, giustamente, sui social. Il giornalista e autore, ancora una volta, è vittima di fake news in merito alle sue condizioni di salute e a una sua presunta scomparsa. Visto che non è un caso isolato, con rabbia ma anche con classe e ironia, Bartoletti sui suoi profili non le manda a dire: "Dunque ci risiamo. Sono... morto di nuovo. E a distanza di pochi mesi. Provo a prenderla sul ridere (anche se stavolta qualcuno la pagherà davvero cara, perché persino le carogne e gli avvoltoi dovrebbero avere il senso del limite): secondo voi io perdo tempo a morire proprio alla vigilia del settantacinquennale del Festival di Sanremo con tutte le cose che ho da fare? Un affettuoso vaffa..., cari sciacalli. Per ora vi affido alle coccole della mia affezionata comunità, che penso sia felice di avermi vivo ancora (molto) a lungo".

Bartoletti, la fake news sulla morte e le sue parole

Bartoletti, stando anche a quanto riporta il Corriere della Sera, aggiunge: "I social network sarebbero una bella forma di arricchimento culturale ma quando sono usati in questo modo diventano una cloaca. Tutti pensano di potere scrivere tutto ma non si può restare impuniti. Questa volta non mi limiterò all'ironia, penso che si debba fare qualcosa a livello legale quindi mi affiderò alla Polizia Postale. Sono consapevole del fatto che non sarà facile trovare i colpevoli e addebitare un reato preciso anche se da queste fake news loro traggono un vantaggio economico". Tanti, tantissimi, i messaggi di solidarietà e affetto, tra cui quello dell'amica Mara Venier: tutti lo aspettano per commentare il Festival di Sanremo.