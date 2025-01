Emanuele Filiberto: "Mai usato il bidet. Mia moglie Clotilde? Viviamo separati e siamo felicissimi"

Emanuele Filiberto di Savoia non usa il bidet. Anzi, non lo ha mai usato. lI diretto interessato lo ha confessato in un'intervista rilasciata a La Repubblica: "Ho sempre vissuto senza. È una roba italiana. E comunque vorrei sapere quanti italiani lo usano veramente. Sono sicuro che più del 50% degli italiani non lo usa, ma provano vergogna e non lo dicono". Il 52enne ha poi svelato altri retroscena legati alla sua vita intima, come la prima volta con una prostituta: "Io avevo una fidanzatina e volevo far l'amore con lei. Ma non sapevo come si faceva. E allora me lo sono fatto insegnare da una prostituta... Tutto bene".