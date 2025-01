Kate Middleton e la dura realtà: terribili conseguenze del cancro. E lascia Londra

Kate Middleton svela i segreti più dolorosi del cancro

Parlando dei consigli ricevuti per gestire gli effetti collaterali, Kate Middleton ha continuato: "Quando sono entrata, tutti mi hanno detto di assicurarmi di indossare dei vestiti caldi". Kate ha anche detto a una paziente che "sentiva davvero di aver bisogno di prendere il sole", aggiungendo che "ci vogliono molta acqua e molta luce solare". Alla Principessa è stato anche chiesto come si sentisse, e lei ha risposto sinceramente: "A volte dall'esterno pensano tutti che hai finito il trattamento e torni alle cose di tutti i giorni. Ma è dura tornare alla normalità". Ha aggiunto che era importante per i pazienti continuare a "fare le cose che ti danno gioia. Ti fa apprezzare tutte le piccole cose della vita che dai per scontate". Kate ha sottolineato che la strada per la guarigione può essere impegnativa, aggiungendo: "Pensi che il trattamento sia terminato e che puoi ripartire e tornare alla normalità, ma è comunque una vera sfida. Le parole scompaiono del tutto. E capire che come paziente, sì, ci sono effetti collaterali legati al trattamento, ma in realtà ci sono più effetti collaterali a lungo termine".

Kate Middleton in vacanza sulla neve con William e i figli

Le condizioni di salute di Kate Middleton migliorano sempre più. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, i Principi del Galles hanno trascorso una breve vacanza sulle Alpi tra la fine di dicembre e gennaio per celebrare il nuovo anno e prepararsi al graduale ritorno agli impegni ufficiali dopo la pausa dovuta alla malattia. Oltre a Kate, William e ai Principi George, Charlotte e Louis erano presenti anche alcuni membri della famiglia Middleton, tra cui James, il fratello di Kate, con la moglie Alizee, e il figlioletto. Tutto il gruppo è stato avvistato in un ristorante in quota mentre gustava piatti tipici con vista sulle cime innevate. "Sembravano una normale famiglia in vacanza – ha detto una fonte – Kate era molto rilassata, sembrava felice. L’unico motivo per cui ci si è accorti che erano persone importanti è stato l’arrivo di un gruppo di guardie del corpo". Qualche giorno dopo la royal family è tornata in Inghilterra, in tempo per i festeggiamenti per i 43 anni di Kate e per la sua visita al Royal Marsden Hospital.