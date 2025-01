Anna Falchi sviene in diretta a I Fatti Vostri: la reazione dello studio

Il consueto saluto, poi il mancamento

Consueto finale di trasmissione, con Tiberio Timperi che raggiunge al centro dello studio Anna Falchi, che saluta i telespettatori, sembrerebbe con la solita grinta: "Pronti, quasi tutti schierati per darvi l'appuntamento a domani mattina ... come sempre... undici e dieci...oddio...". Tiberio Timperi le chiede "Che succede?", ma non fa in tempo perché la conduttrice si lascia cadere.

"È uno scherzo?", poi il bacio e le rassicurazioni

Anna Falchi è seduta in mezzo allo studio e Timperi le chiede: "Ma è uno scherzo?". "No sono svenuta" la risposta della show girl. Il conduttore, sollevato dalla pronta risposta della collega, rassicura tutti, bacia dolcemente sulla testa la Falchi e rivolgendosi agli spettatori, e non solo, ironizza: "Allora, avremo materiale per Blob, Striscia la Notizia e altri, comunque sta bene, tranquilla...". "Mi sono alzata troppo veloce, è tutto a posto", conferma Anna Falchi. "Succede, quando uno è anziano", la battuta di Timperi, che stempera la tensione e saluta il pubblico.