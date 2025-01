Trump ha una nipote campionessa di golf: chi è Kai e perché sui social tutti parlano di lei

L'Inauguration Day non è stato solo il giorno di Donald Trump . A prendersi le luci della ribalta a Capitol Hill sono stati anche i cinque figli e i dieci nipoti del 47° Presidente degli Stati Uniti , riuniti intorno a lui per festeggiare da vera First Family . In particolare Kai, figlia maggiore del primogenito Donald Trump Jr , ha catturato l'attenzione di tutto il mondo non soltanto grazie ai suoi look eleganti e ricercati. Ma chi è la giovanissima prima nipotina d'America e perché tutti parlano di lei sui social?

Kai Trump, chi è la nipote di Donald Trump

Kai Trump ha solo 17 anni ma è diventata molto popolare nell'ultimo anno dopo essere salita sul palco della Convention nazionale repubblicana. Qui aveva tenuto un discorso accorato in favore del nonno: "Vi parlo di quel lato che le persone non vedono - aveva esordito - Per me, è solo un nonno normale. Ci dà caramelle e bibite quando i nostri genitori non guardano. Vuole sempre sapere come andiamo a scuola. Quando giochiamo a golf insieme cerca di entrare nella mia testa e si stupisce che non lo faccio vincere. Ma dopotutto, sono una Trump anche io". È stato proprio il tycoon a trasmettere alla nipote la passione per il golf. E ora Kai gioca a golf da vera campionessa.

Donald Trump e il video dietro le quinte della nipote Kai

Oltre alla carriera da golfista professionista, Kai ha un canale YouTube attraverso cui condivide spaccati della sua vita dorata da ereditiera e prima nipote d'America. Proprio il dietro le quinte dell'insediamento è diventato ben presto virale sul web: la prima figlia del primogenito di Trump si mostra molto emozionata mentre si prepara per il grande evento in compagnia delle amiche. Trucco, parrucco, cena in hotel e via di corsa a festeggiare nonno Donald. "È tornato! Ti voglio bene nonno, so che farai un lavoro incredibile nei prossimi 4 anni", ha scritto su X-Twitter condividendo uno scatto della giornata di ieri insieme a Trump Sr. Kai sembra una teenager come tante, se non fosse che veste abiti tempestati di diamanti, partecipa agli eventi presidenziali del nonno e conta oltre un milione di follower sui social. La ragazza della porta accanto, insomma, ma solo se abiti alla Casa Bianca.