Federica Pellegrini: "La mia erede? In tante raggiungeranno i miei risultati"

La figlia Matilde , il matrimonio con Mattia Giunta e la sua prossima erede . I questi i temi trattati da Federica Pellegrini durante l'ultima puntata di Verissimo , programma condotto da Silvia Toffanin. L'ex campionessa di nuoto è stata intervistata in studio, parlando della sua nuova vita da mamma e moglie: "Si attraversano diverse fasi in questo periodo, non si nasce certo imparati. Ho avuto un parto molto difficile, i primi mesi sono stati tosti, ma poi la bambina è diventata sempre più tranquilla. È stato un anno incredibile, è avvenuto tutto molto naturalmente. Ma lei ha un carattere ragazzi…”.

Pellegrini: "Sono felice e grata"

“Pazienza ce ne vuole tanta - prosegue Pellegrini parlando della sua nuova vita -. Passi dal fare 3mila cose al giorno nei tuoi interessi e nelle tue passioni, poi da un giorno all’altro cambiano le tue priorità. Mi sono dedicata completamente a lei da quando è nata, per me è la mia priorità e il cambio di rotta è stato naturale. Non è facile, assolutamente, soprattutto con la frenesia dei tempi di oggi: diventare genitori non è proprio una passeggiata. A volte si ha un po’ paura a toccare questi apici di felicità, la sensazione che ho avuto così tanto. Quello che mi sta regalando la vita negli ultimi anni è veramente toccare il cielo con un dito. Però tante volte pensi ‘cavolo magari domani si stravolgono le cose’. Sono felice, sono grata, ho la mia bimba e Matteo, più mi guardo intorno e più capisco che non è una cosa scontata”.

Pellegrini sulla scomparsa di Castagnetti

“Nella mia carriera ho passato diversi bivi, mi sono trovata ad affrontare tanti problemi in poco tempo e poi ad essere costretta a tornare in acqua, non avevo tempo di pensare. Nelle finali puoi perdere o vincere per un centesimo, e quel centesimo può essere per un pensiero esterno che hai in quel momento. Mi sto vivendo di più le emozioni adesso, ho il tempo per metabolizzarle e viverle. La bulimia? È stata trascorsa e finita durante l’adolescenza, ho chiesto aiuto e ci sono riuscita. Più tempo ci metti a chiedere aiuto, più è difficile uscirne. Dai 16 anni ho sempre avuto uno psicologo che mi ha seguito nella mia vita, mi ha aiutato tantissimo”. Poi sulla scomparsa del suo allenatore Alberto Castagnetti: "Ho avuto tante difficoltà ma sempre contenute in un periodo breve. Alberto è una mancanza che mi durerà per tutta la vita. Un pezzettino di cuore è andato e non tornerà più. Non c’è un giorno della mia vita che abbia passato senza pensare ad Alberto. Se penso a lui penso alla sua voce, una voce unica che non ho più risentito. Mi ha ammazzato di tecnica ma era una persona sempre simpatica. Vedendomi ballare avrebbe riso molto”.

Pellegrini sulla sua possibile erede

Sul suo rapporto con Matteo Giunta: "Mi ha dato un grandissimo aiuto, ha trascorso giornate intere con Matilde. Mi ha stupito molto, è stato dolce e presente. È più innamorato di sua figlia che di me (ride ndr). Matteo è una persona molto sensibile e concreta, se ha deciso di intraprendere questo percorso insieme a me è perché se la sentiva di farlo. Mi stupisce quanto lui sia presente. Questo periodo è difficile da gestire, entrambi lavoriamo ed è difficile gestire gli orari. Ci manchiamo, mi manca lui perché non c’è tempo. Anche trovare il tempo per una cena da soli è difficile, ma abbiamo messo lei prima di tutto”. E infine: “La mia erede? Io quando ho cominciato a vincere, parliamo di 20 anni fa, mi dicevano se mi sentivo la nuova Calligaris. Ma io no, volevo essere solo me stessa. Ogni atleta ha la propria soggettività, siamo gelosi di quello che siamo e possiamo essere senza essere paragonati ad altri. Ci sono tante donne che arriveranno sicuramente ai miei risultati. Matilde? Le insegnerò ad amare l’acqua, ma sarà libera di fare ciò che vuole”.