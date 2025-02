Il dramma di Alba Parietti: "Ho avuto un cancro"

Alba Parietti è tornata a parlare sui social di una pagina molto triste della sua vita, quella legata alla lotta contro la malattia. "Era il 1997, luglio, avevo da tempo dei problemi a livello ginecologico – ha scritto in un lungo post su Instagram-, per fortuna un bravissimo ginecologo, dopo avermi fatto un pap test, scoprì che avevo contratto il papilloma virus che mi aveva portato complicazioni serissime. Mi fece prima una colposcopia e subito dopo una biopsia. La diagnosi fu feroce: era un cancro. Io provai a dargli un altro nome ma era un cancro. Per l’esattezza una neoplasia grave al collo dell’utero" . La conduttrice e opinionista tv ha quindi ribadito l'importanza di una diagnosi rapida. "Due giorni dopo – ha spiegato- il professor Di Piazza, a cui io devo la vita, mi operò e mi salvò. Dieci anni prima, difficilmente avrei potuto grazie alla prevenzione, poterlo raccontare. Ho familiarità, perché mia nonna, tra sofferenze atroci, non avendo fatto mai prevenzione, fu divorata da un orribile cancro e lo scoprì troppo tardi. Ho un ricordo indelebile della sua fine a cui ho assistito impotente".

Alba Parietti ha avuto un cancro al collo dell'utero

Dopo aver scoperto in tempo la presenza di un cancro al collo dell'utero, Alba Parietti si sottopose ad un intervento chirurgico. "Senza mai dover fare né chemioterapia né radioterapia né altro. Posso dire addirittura che il giorno dell’operazione lo ricordo con grande piacere, perché ebbi intorno a me tutte le mie amiche che mi accompagnarono fin dalla mattina presto in clinica e stettero con me tutto il giorno e il giorno successivo e le notti. Riuscii persino a fare in modo che mio padre in quel momento era molto malato e mia madre non ne sapessero nulla, se non quando potei dargli la buona notizia che l’avevo scampata", ha rivelato. Infine, il consiglio più importante rivolto ai follower: "Fate prevenzione, è un diritto che per fortuna viene dato a tutte le donne attraverso screening attraverso visite che risparmiano cure debilitanti per il corpo e per l’anima".