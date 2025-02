Il ministro Valditara incontra Bach al MIM: "Promuovere i valori olimpici nella scuola"

Toolkit OVEP, un set di risorse didattiche a disposizione dei docenti

“Durante l’incontro, abbiamo approfondito l’importanza di promuovere nella scuola il valore dello sport, che fin dalle origini delle Olimpiadi ha avuto il potere di unire le persone. Lo sport insegna a competere in modo leale, nel rispetto delle regole, e a valorizzare i talenti di ciascuno”, ha dichiarato il ministro Valditara. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato la diffusione dei toolkit OVEP (Olympic Values Education Programme), un set di risorse didattiche a disposizione dei docenti, nelle scuole di ogni ordine e grado. Sviluppato dal Comitato Olimpico Internazionale, il programma offre un insieme di strumenti pensati per arricchire il curriculum scolastico con attività tematiche, strategie didattiche e materiali ispirati ai valori olimpici. Il toolkit, inoltre, incoraggia l’attività fisica, alla luce dei suoi benefici a lungo termine sulla salute, sul benessere sociale e sull’interazione tra i giovani, contribuendo a integrare l'insegnamento dell'educazione civica.

Le parole del ministro Valditara dopo la visita di Bach

“Come Ministero e come Governo, ci impegniamo a diffondere i principi olimpici e la cultura sportiva nelle scuole - ha sottolineato Valditara -. Praticare attività sportiva significa imparare a rispettare l’avversario, che non è mai un nemico. Lo sport è anche impegno, ci insegna a studiare e contribuisce a ridurre la dispersione scolastica. Per questi motivi abbiamo stanziato 890 milioni di euro, non solo provenienti dal PNRR ma anche da fondi ministeriali, per permettere alle scuole di dotarsi di palestre. E proprio nella giornata di oggi si apre a Cortina un’edizione speciale di Scuola Futura, il campus itinerante, voluto e organizzato dal MIM, che promuove l’innovazione didattica e digitale, in collaborazione con il CONI, il Comitato Olimpico e la Fondazione Milano Cortina. L’obiettivo - ha concluso il ministro dell’Istruzione e del Merito - è far conoscere a tutti i territori, anche quelli montani, la bellezza e l’eccellenza della scuola italiana”.