Flavia Vento: "Ero alcolista ma ora ho smesso e voglio incontrare Fedez"

Nuove confidenze di Flavia Vento sulla sua vita privata. La soubrette, tornata protagonista in tv nel Minimondo di Avanti un altro, ha ammesso di aver avuto in passato dei problemi legati all'alcol . "Credo nei miracoli perché io ne ho avuto uno molto grande. Dieci anni fa bevevo ogni giorno una bottiglia di vino e stavo diventando alcolizzata. Ho pregato la Madonna e ho smesso di bere. Ora sono un'altra persona, voglio rompere il voto di castità per un grande amore. Tom Cruise? Resta il mio sogno ma voglio conoscere Fedez ", ha raccontato a Monica Setta nel programma tv Storie di donne al bivio weekend nella puntata in onda sabato 15 alle 14 su Rai2. "Ho incrociato Fedez ad un evento ma ho capito che è un uomo che potrebbe piacermi. Un amico mi ha promesso di organizzare e spero accada presto. Voglio innamorarmi seriamente", ha aggiunto Flavia che è casta da ben dieci anni . Quanto al lavoro la Vento ha ammesso che sarebbe pronta a ripartire per l 'Isola dei Famosi 2025 : "Se mi chiamassero volerei subito all'isola". La showgirl ha già partecipato due volte al reality show, nel 2008 e nel 2012, ma dopo pochi giorni si è ritirata abbandonando l'Honduras.

La castità di Flavia Vento

Flavia Vento è single da oltre un decennio. "Raggiungi degli stati di illuminazione nei quali ti rendi conto di non sentire il bisogno di fare sesso. Proprio come Maria - aveva detto qualche tempo fa a Belve di Francesca Fagnani - Io ovviamente non mi posso paragonare a Maria, certo, ma molte Sante hanno fatto questo percorso di spiritualità. D’altronde il sesso può essere molto satanico. Se potessi tornare indietro, non andrei proprio a letto con nessuno. Rimarrei vergine". Flavia, che oggi ha 47 anni e non è mai stata sposata e non ha avuto figli, si è detta molto delusa dalle sue precedenti relazioni. Ma ora è pronta a infrangere il suo voto di castità e chissà che non arrivi presto l'uomo dei suoi sogni...