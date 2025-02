Messina, forte scossa di terremoto: magnitudo tra 4.8 e 5.3

Una scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 4.8 e 5.3 è stata registrata nella zona di Messina alle 16.19. A renderlo noto l'Ingv. L'epicentro del terremoto sarebbe in mare, a 45 chilometri da Sant'Agata di Militello , e la scossa sarebbe stata avvertita anche in altre province della Sicilia e fino a Palermo città

Terremoto Messina, non sono stati segnalati danni

La scossa è stata avvertita in maniera più forte in diverse zone della provincia di Messina e alle isole Eolie, soprattutto ad Alicudi e Filicudi, dove le persone sono uscite per strada. Al momento non sono stati segnalati danni alle centrali operative.