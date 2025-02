ROMA - Cresce l'attesa per la puntata di questa sera. martedì 18 febbraio, di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35): Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro al velocista Filippo Tortu , campione olimpico a Tokyo 2021. Suo fratello Giacomo è sotto indagine per un presunto caso di spionaggio nei confronti del collega e rivale di Tortu , Marcell Jacobs , che a Tokyo – oltre a trionfare nei 100 metri – ha vinto la staffetta 4x100 proprio assieme a Filippo .

Tortu: "Il Tapiro lo metto davanti al letto"

L'inviato di Striscia la notizia ha intercettato il classe 1998 a Giussano (Monza Brianza), poco dopo un allenamento, consegnandogli il Tapiro e suggerendogli di portarlo con sé nelle prossime gare: «È doping, ma consentito!», scherza l’inviato. E Tortu, al primo Tapiro ricevuto in carriera, ribatte altrettanto ironicamente: «Però non sta in valigia, preferisco metterlo davanti al letto così lo vedo». Sul caso spionaggio, però, il velocista preferisce rimanere abbottonato. Ma Staffelli lo incalza: «La gente si chiede “Non è che Giacomo l’ha fatto perché Filippo è un rosicone?”».

Caso Jacobs-Tortu, le parole del padre di Filippo

Le risposte di Filippo Tortu e di suo padre Salvino (che a Staffelli ha dichiarato di «Essere caduto dalla sedia» quando ha saputo della vicenda) nel servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35). Tra un sorriso e l'altro il clima per ora è disteso ma è chiaro che la vicenda è molto più seria.