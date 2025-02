Eleonora Giorgi in ospedale, la malattia peggiora: "Urlavo dal dolore sola in casa"

Eleonora Giorgi sta male. L'attrice si trova attualmente ricoverata in una clinica romana. "Ho un'ampolla al collo e l'ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo", ha rivelato in un'intervista al Corriere della Sera. "Mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare, in preda ai dolori. Qui ho recuperato le forze", ha raccontato Eleonora. E poi ancora: "Non c'è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone". La notte è il momento più difficile per la 73enne: "Non sono spaventata: ho avuto molta più paura di vivere. La vita a volte è crudele. Trovarsi nella consapevolezza della morte ti fa analizzare le cose in modo diverso. Mentre dormo, adesso sogno. Prima non succedeva. E quando mi sveglio ripenso ai miei figli da piccoli, frutto dell'amore con due uomini che hanno scelto di diventare padri con me".