L'asteroide 2024 YR4 ora fa paura, raddoppiate le probabilità di impatto con la Terra: "Potrebbe colpire anche la Luna"

Un'altra minaccia per la Terra. Il nostro pianeta potrebbe essere presto colpito dall'asteroide 2024 YR4. Gli scienziati della NASA hanno di recente raddoppiato la stima delle probabilità che l'asteroide 2024 YR4 impatti la Terra il 22 dicembre 2032, portandole dall'1,2% al 2,3%, una possibilità comunque estremamente remota. Per la Nasa si tratta già della quarta revisione al rialzo del rischio di collisione da quando l'asteroide è stato scoperto nel dicembre scorso. Partito con una probabilità dell'1,3%, il valore è stato successivamente aggiornato all'1,9%, poi al 2,3%, fino a raggiungere l'attuale 2,6%. "Al momento, c'è ancora una probabilità del 97,9% di un mancato impatto con la Terra", ha rassicurato David Rankin, ingegnere operativo del Catalina Sky Survey dell'Università dell'Arizona. "Quando le probabilità sono raddoppiate dall'1% al 2%, questo ha causato un sacco di rumore. Non è la stessa cosa che passare dal 40% all'80%, però. Per questo asteroide non vale la pena perdere il sonno", ha aggiunto. Ma non è l'unica minaccia: nuove stime rivelano una piccola, ma concreta, possibilità che il bersaglio sia invece la Luna.