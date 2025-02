Trovato pesce dell'Apocalisse a riva: è il segno di una grande catastrofe in arrivo

Tutti in allerta dopo che un pesce remo è stato avvistato su una spiaggia in Messico. Notato da alcuni bagnanti, il video è diventato prontamente virale sui social. Generalmente questa creatura abissale si trova tra i 200 e i mille metri di profondità e il suo avvistamento a riva è decisamente una rarità. Il suo nome è legato ad antiche profezie e per questo è noto anche come pesce dell'Apocalisse: secondo alcune credenze se si avvista uno dei questi animali la sua comparsa è associata a catastrofi naturali come tsunami o terremoti. Una teoria che è diventata più forte che mai nel 2011, quando alcuni pesci remi sono stati avvistati in Giappone: poco dopo il Paese è stato colpito da terremoto e tsunami. Denominato anche Grande terremoto del Giappone orientale, è stato il sisma più potente mai registrato in Giappone e il quarto più potente al mondo dall’inizio delle registrazioni moderne nel 1900. Il megasisma sottomarino, di magnitudo 9.1, è avvenuto a 29 km di profondità con epicentro nell’Oceano Pacifico, a 72 km a est della penisola di Oshika della regione di Tōhoku, ed è durato circa sei minuti. In seguito alle scosse del 2011 si è generato un violento tsunami: misurazioni del livello medio del mare indicano che l’arrivo dell’onda tsunami ha impiegato almeno 72 ore per ridursi. Una tragedia che ha causato 15.703 vittime, 5.314 feriti e 4.647 dispersi. Per molti dunque l'avvistamento di questo pesce è il segnale che sta per accadere qualcosa di brutto.