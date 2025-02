Asteroide 2024 YR4, confermata l'ultima teoria: ecco cosa succederà nel 2032

l rischio di un impatto con il nostro pianeta, previsto per il 22 dicembre 2032, è ora ridotto del 99,72%. La Nasa ha aggiornato le recentei valutazioni: inizialmente a 1 su 67, e adesso, a 1 su 360.

L' agenzia spaziale scrive: "Le osservazioni effettuate nella notte tra il 19 e il 20 febbraio hanno ulteriormente ridotto la sua probabilità di impatto allo 0,28%”. Nonostante questo, 2024 YR4 resta in cima alla classifica degli asteroidi più pericolosi. La sua grandezza è stimata tra i 40 e i 90 metri e si "allontana a una velocità di 82mila chilometri orari".

Entro aprile si potranno avere misurazioni sufficienti per escludere ogni rischio. Nei mesi successivi l'asteroide sarà troppo distante per essere rilevato dai telescopi terrestri: per nuovi calcoli se ne riparlerà nel 2028, quando si avvicinerà di nuovo alla Terra.

Che cos'è l'asteroide 2024 YR4 e perché fa così tanto paura agli scienziati

Le probabilità checolpisca la Terra nel 2032 sono crollate, come anticipato da alcunui astrofisici nei giorni scorsi. I

2024 YR4 è un piccolo asteroide del Sistema Solare: è stato avvistato per la prima volta il 27 dicembre 2024. La sua orbita è diventata oggetto di interesse delle principali agenzie spaziali perché esiste la probabilità che questa incroci quella della Terra nel 2032. Un’eventuale collisione con il nostro pianeta avrebbe, ovviamente, delle gravi conseguenze. Per quanto riguarda il luogo della collisione, alcuni esperti – tra cui David Rankin, ingegnere del Catalina Sky Survey Project della Nasa – hanno sottolineato l'esistenza di un "corridoio di rischio". In base alla traiettoria attuale, nel caso di uno schianto sul nostro pianeta l'asteroide dovrebbe cadere all'interno di un'ampia fascia che parte dal Sud America settentrionale e attraversa l'Oceano Pacifico, l'Africa e il Mar Arabico per arrivare fino all'Asia meridionale. Paesi come l'India, il Pakistan, il Bangladesh, l'Etiopia, il Sudan, la Nigeria, il Venezuela, la Colombia e l'Ecuador rientrerebbero nell'elenco delle aree in pericolo.