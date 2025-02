Ma cosa hanno pescato in Russia? "È un pesce o la testa di un alieno?", gli esperti si interrogano

"È un alieno", la scoperta fa discutere

Il pescatore e gli esperti hanno identificato il pesce come "Aptocyclus ventricosus", conosciuto come lompo liscio, famoso per la sua faccia strana e paffuta. Gli utenti però non sono rimasti convinti di questa classificazione: "È un alieno", il commento più diffuso sui social. A far discutere, infatti, è l'estremo gonfiore del pesce pescato e condiviso da Roman Fedortsov, che lo rende diverso da altri lompi lisci e lo fa assomigliare ad una creatura di un altro pianeta.

Lompo liscio, la spiegazione degli esperti

Gli esperti hanno cercato di spiegare il gonfiore di questa creatura: il lompo liscio vive solitamente in profondità (fino a 1.700 metri) e quello pescato nel video si potrebbe essere "gonfiato" per via del forte cambiamento di pressione dopo essere stato portato in superfice. Una spiegazione che però non ha convinto tutti, mentre tanti utenti hanno voluto anche scherzare sull'aspetto di questo pesce paragonandolo a quello di Megamind, celebre cattivo della Dreamworks, a Voldemort di Harry Potter o ai celebri alieni di Mars Attacks.