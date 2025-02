Come la cenere del Vesuvio ha trasformato il cervello di un uomo in vetro

Nuova, incredibile, scoperta sull'eruzione del Vesuvio del 79 d.C . Gli studiosi hanno rinvenuto un pezzo di vetro organico di colore scuro all'interno del cranio di un individuo morto ad Ercolano circa 2mila anni fa. Gli esperti affermano che probabilmente si è formata quando gli abitanti sono stati uccisi da una nube di cenere molto calda ma di breve durata, che ha raggiunto temperature di 510 gradi Celsius . Le analisi, che hanno incluso l’acquisizione di immagini in microscopia elettronica, la spettrometria Raman ed esperimenti calorimetrici sui frammenti di cervello, hanno dimostrato che la vetrificazione cerebrale è avvenuta attraverso un processo del tutto unico che ha permesso una preservazione integrale del materiale cerebrale e delle sue microstrutture. Il cervello diventato vetro apparteneva a un giovane uomo, molto probabilmente un ventenne, ucciso nel suo letto, all'interno di un edificio chiamato Collegium, sulla via principale della città. Nessun'altra parte del corpo è stata trasformata in vetro.

Il commento dell'esperto

"Sulla base delle nostre scoperte e dell’analogia con moderne osservazioni sulle eruzioni vulcaniche – racconta il prof. Guido Giordano ad Askanews – ipotizziamo che nel 79 d.C. dopo le prime ore di eruzione che produssero la colonna eruttiva osservata e descritta da Plinio il Giovane, nella notte del 24 agosto (o forse 24 ottobre come recenti scoperte suggeriscono), iniziarono i primi flussi piroclastici che progressivamente distrussero Ercolano. Il primo di essi raggiunse la città solo con la sua parte di nube di cenere diluita ma caldissima, ben oltre i 510 gradi Celsius. Lasciò a terra pochi centimetri di cenere finissima ma l’impatto termico fu terribile e mortale, seppur sufficientemente breve da lasciare, almeno nell’unico caso del ritrovamento nel Collegium Augustalium, resti di cervello ancora intatti. La nube deve essersi poi altrettanto rapidamente dissipata, consentendo a questi resti di raffreddarsi così rapidamente da innescare il processo di vetrificazione. Solo più tardi, nella notte, la città fu completamente seppellita dai depositi dei flussi piroclastici". E poi: "Questo scenario è di grandissima importanza non solo per la ricostruzione storica e vulcanologica, ma anche ai fini di protezione civile, perché definisce un’altissima pericolosità anche per flussi molto diluiti che non hanno grandi impatti sulle strutture ma che possono essere letali per le loro temperature, la cui conoscenza può tradursi in efficaci misure di prevenzione e mitigazione".