L’intelligenza artificiale al lavoro come astronomo: ha fatto una scoperta inaspettata

ROMA - Un team di ricercatori della Stanford University ha utilizzato l'intelligenza artificiale per analizzare due decenni di dati raccolti dall'Osservatorio Chandra della NASA, portando alla scoperta di una misteriosa eruzione di raggi X. Questa scoperta, pubblicata nei Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, rappresenta un passo significativo nell'integrazione della tecnologia AI nell'astronomia moderna.