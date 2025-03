Shakira "interferisce" nell'avventura messicana di Sergio Ramos  

Superati i recenti problemi di salute, che l'hanno portata ad un breve ricovero in Perù, Shakira continua a fare faville con il suo Las Mujeres Ya No Lloran World Tour e la popstar colombiana ha così costretto i Rayados de Monterrey di Sergio Ramos a spostare la partita degli ottavi di finale della CONCACAF Champions' Cup contro i Vancouver Whitecaps. L'ex di Piqué si esibirà in Messico, al Sultana del Norte il 12 e 13 marzo, allo stadio BBVA. Queste date si sovrappongono alla partita della squadra di Monterrey e Vancouver non ha consentito alcun cambio di data come proposto dal club messicano che è stato quindi costretto a cambiare sede. Il match si terrà ora al Corona Stadium, sede del Santos Laguna, con Ramos e compagni che non potranno contare sul sostegno dei propri tifosi. Non è la prima volta che delle partite di calcio si sovrappongono ai live di Shakira: di recente anche a Bogotà la partita tra Santa Fe e Iquique per la Coppa Libertadores è stata spostata all'Estadio de Techo.