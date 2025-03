Harrison Ford e l'assenza a sorpresa agli Oscar 2025: "Sta male, non può salire sul palco". Il mistero sulla malattia è stato svelato

Harrison Ford, leggenda di Hollywood e star di Indiana Jones, è stato costretto a rinunciare all'incarico di presentatore agli Oscar 2025 dopo che gli hanno diagnosticato l'herpes zoster, noto anche come fuoco di Sant'Antonio. La notizia, riportata da Entertainment Weekly, ha colto di sorpresa i fan e gli organizzatori dell'evento, poiché l'attore era stato annunciato come uno dei nomi di punta della serata accanto a stelle come Rachel Zegler, Zoe Saldaña, Samuel L. Jackson e Gal Gadot. Stando a quanto riportano fonti vicine a Ford, l'82enne ha ricevuto la diagnosi venerdì primo marzo e subito ha preso la decisione di ritirarsi dalla cerimonia per concentrarsi a riposarsi. Nonostante la malattia non sia pericolosa per la vita, può causare forti dolori e affaticamento, rendendo difficile affrontare un evento lungo e impegnativo come la notte degli Oscar. Al suo posto gli organizzatori dell'evento hanno confermato la presenza di Mark Hamill, divo di Star Wars.